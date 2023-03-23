Здоровье 23 марта 2023, 12:17 Офтальмолог Дебольская посоветовала при работе за компьютером делать перерыв каждые полчаса freepik

Читать 360tv в

Офтальмолог Жанна Дебольская в разговоре с изаднием NEWS.ru рассказала, что при работе за компьютером следует давать отдых глазам, делая перерыв каждые полчаса.

По словам врача, таким образом у глаз снимается спазм аккомодации.

Реклама

«Плюс людям, часто работающим за компьютером, желательно использовать препараты „искусственная слеза“, улучшающие питание роговицы и увлажняющие ее в течение дня», — добавила офтальмолог.

Реклама

Несмотря на появление улучшенных версий мониторов для компьютеров, глаза все равно пересыхают. Кроме того, Дебольская порекомендовала не заниматься самолечением в случае появления конъюнктивита, а обращаться к врачу.

Ранее Жанна Дебольская сообщала, что покраснение глаз является одним из симптомов конъюнктивита. При бактериальной форме может появиться гнойное отделяемое. Особенно активно гной в глаза собирается в утренние часы, добавила медик.