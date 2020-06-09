Офтальмолог дал советы при покупке очков во время пандемии

По словам специалиста, необходимо дополнительно обрабатывать очки при примерке, это должны делать как продавцы магазина, так и покупатели. Так как поверхность очков может быть инфицирована. И при надевании их на себя вы можете стать источником заражения.

«Мы знаем, что вирус некоторое время и, по некоторым источникам, даже в течение десятков часов может находиться на поверхности. Поэтому от сотрудника оптики обязательно требуется обработка поверхности очков», — пояснила Шилова.

Она отметила, что покупать очки стоит только в тех местах, где соблюдены все меры безопасности: помещение дезинфицируется, очки протираются после каждой примерки, а социальная дистанция соблюдается.