Офтальмолог дал совет для долгой работы за компьютером

В помещении и в пасмурные дни у человека нарушаются циркадные ритмы. Режим сна и отдыха регулируется определенными гормонами, сбой приводит к нарушению свето- и цветовосприятию.

При длительной работе перед экраном нужно ставить режимы, которые меняются в зависимости от времени суток. Это значит: днем — высокая яркость, вечером — ниже, а цветовая гамма должна меняться на более теплые цвета. Тогда сон будет спокойным, а отдых полноценным.

Для сохранения зрения необходима гимнастика. Глаз — орган, требующий постоянных тренировок, особенно при длительной работе.

«При длительной фокусировке взгляда на близком расстоянии мышцы находятся в напряжении, когда вы смотрите вдаль — они расслаблены и орган зрения находится в покое. Очень важно сохранить баланс между расслаблением и напряжением», — предупредила офтальмолог.

При долгой работе за компьютером могут появляться боли в переносице, усталость, покраснение и слезоточивость. Для профилактики зрения достаточно раз в три-четыре часа выполнять упражнения. На это уйдет несколько минут. Гимнастика подразумевает отведение глаз, «прорисовка» фигур, зажмуривание.