Здоровье 25 января 2024, 12:07 Офтальмолог Бржеский: чайный пакетик не вылечит ячмень

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Прикладывание чайного пакетика к глазу не вылечит ячмень — инфекцию, которая развивается в фолликулах у основания ресниц и в железах век. Об этом сообщил врач-офтальмолог Владимир Бржеский, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, это острое воспалительное заболевание может привести к осложнениям, поэтому заниматься самолечением в таких случаях не стоит. Лучше всего отдать предпочтение современным препаратам по назначению врача.

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Офтальмолог посоветовал не прибегать ни к зеленому, ни к черному чаю при лечении ячменя.