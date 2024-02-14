Здоровье 14 февраля 2024, 14:59 Офтальмолог Боша: чрезмерное использование увлажняющих глазных капель грозит отеком роговицы

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Чрезмерное использование капель от сухости глаз может стать причиной развития отека роговицы из-за избытка влаги. Об этом рассказала врач-офтальмолог Наталия Боша в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, капли с консервантами в составе не рекомендуется использовать чаще пяти раз в день, в противном случае они могут привести к осложнениям.

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«Другие, с добавками сосудосуживающих препаратов, рекомендуется использовать или кратковременно — несколько дней подряд три раза в день, или однократно», — подчеркнула врач.

Боша также отметила, что отек роговицы может развиться при использовании неправильно подобранных контактных линз.