14 февраля 2024, 14:59
Офтальмолог Боша: чрезмерное использование увлажняющих глазных капель грозит отеком роговицы
Чрезмерное использование капель от сухости глаз может стать причиной развития отека роговицы из-за избытка влаги. Об этом рассказала врач-офтальмолог Наталия Боша в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, капли с консервантами в составе не рекомендуется использовать чаще пяти раз в день, в противном случае они могут привести к осложнениям.
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«Другие, с добавками сосудосуживающих препаратов, рекомендуется использовать или кратковременно — несколько дней подряд три раза в день, или однократно», — подчеркнула врач.
Боша также отметила, что отек роговицы может развиться при использовании неправильно подобранных контактных линз.
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