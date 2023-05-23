Здоровье 23 мая 2023, 16:42 Офтальмолог Бойко рассказал, каким образом проводится операция по пересадке роговицы Офтальмолог Бойко: при пересадке роговицы используют методы, когда ее можно удалить слоями

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В последние время при пересадке роговицы врачи используют методы, когда ее можно удалить слоями. Об этом в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал врач-офтальмолог, профессор Эрнест Бойко.

Если говорить о классической операции, то при сквозной кератопластике проводится замена поврежденной роговицы на донорскую.

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«Проводят такие операции при тяжелых ожогах глаз, дистрофии роговицы, которая связана с ее помутнением, а также при травматических повреждениях», — сообщил медик.

Бойко добавил, что весь нюанс таких операций кроется в донорском материале. Он может храниться лишь в течение суток. Однако в Петебрурге создали специальный глазной тканевый банк, где в специальной среде роговица сохраняется до семи дней без потери оптических качеств, резюмировал врач.