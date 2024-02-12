Здоровье 12 февраля 2024, 18:19 Офтальмолог Байбородов назвал яркие вспышки симптомом отслоения сетчатки глаза

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Большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут сигнализировать об отслоении сетчатки глаза. Об этом сообщил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, ситуация становится крайне критичной, когда отслойка доходит до центра сетчатки. После этого у человека резко ухудшается зрение, на таких стадиях требуется неотложная хирургия.

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Если произошла локальная отслойка, то в этом случае будет эффективен лазер. Во время операции врач вставляет три порта, через эти тонкие проколы заходит внутрь глаза и удаляет патологически измененное стекловидное тело, отметил Байбородов.