Здоровье 21 декабря 2023, 18:22 Офтальмолог Аскерова: соблюдение дистанции от экрана гаджета поможет сохранить зрение

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Неправильное использование гаджетов, телевизоров и компьютеров может привести к потере остроты зрения. О том, как ее сохранить, сообщила врач-офтальмолог Нурлана Аскерова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, любые современные цифровые технические устройства должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 сантиметров от глаз. Смартфон лучше всего держать прямо перед собой, а для планшета стоит приобрести специальную подставку.

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Также врач посоветовала при работе за столом следить за осанкой, не допускать сутулости и наклона головы к экрану, сообщил«ФедералПресс».