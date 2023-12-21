21 декабря 2023, 18:22
Офтальмолог Аскерова: соблюдение дистанции от экрана гаджета поможет сохранить зрение
Неправильное использование гаджетов, телевизоров и компьютеров может привести к потере остроты зрения. О том, как ее сохранить, сообщила врач-офтальмолог Нурлана Аскерова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, любые современные цифровые технические устройства должны обязательно располагаться не менее чем на расстоянии 35 сантиметров от глаз. Смартфон лучше всего держать прямо перед собой, а для планшета стоит приобрести специальную подставку.
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Также врач посоветовала при работе за столом следить за осанкой, не допускать сутулости и наклона головы к экрану, сообщил«ФедералПресс».
Врачи
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