Офтальмолог Аскерова рассказала, что у детей из-за стресса может развиться косоглазие

Офтальмолог Нурлана Аскерова рекомендовала проводить осмотр детей у врача в возрасте месяца, так как у младенцев может развиться косоглазие на фоне стресса. Об том сообщила «Общественная служба новостей».

Она отметила, что важно диагностировать это заболевание сразу, так как со временем оно сложнее поддается коррекции. Ребенок может испытывать стресс, если отношения родителей не слишком спокойные, и они часто ссорятся. Кроме того, подобное может происходить и при адаптации ребенка в детскому саду или школе.

«В современном мире, где многое стало жестче, ребенка стоит показать офтальмологу в месяц, затем в год, три и далее ежегодно», — заключила врач.