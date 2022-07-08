Офтальмолог Агеев объяснил вред солнцезащитных очков при постоянном ношении

Солнцезащитные очки с цветными линзами всего за несколько часов могут привести к головной боли, переутомлению и даже к раздражительности. Об этом «Газете.ru» рассказал ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев.

По словам специалиста, при постоянном ношении очков глаза могут отвыкнуть от сопротивляемости солнечным лучам, и вы не больше сможете обходиться без очков.

«Даже самые качественные линзы с высокой степенью защиты от ультрафиолета нельзя использовать постоянно. В противном случае ваши глаза настолько отвыкнут самостоятельно сопротивляться солнечным лучам, то просто не смогут обходиться без очков», — процитировал «Ридус» Агеева.

Врач посоветовал отдавать предпочтение тем очкам, где есть UV-фильтр.

«Некачественные линзы не просто пропускают ультрафиолет, но усиливают его проникновение на сетчатку глаза. В дальнейшем это может обернуться проблемами со зрением», — резюмировал специалист.