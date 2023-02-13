Здоровье 13 февраля 2023, 12:25 Офтальмолог Абоимова посоветовала аллергикам не наращивать ресницы Офтальмолог Абоимова: наращивание ресниц опасно при любых заболеваниях глаз Unsplash

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Врач-офтальмолог Елена Абоимова в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала женщинам, страдающим аллергией, не прибегать в такой косметической процедуре, как наращивание ресниц.

Медик отметила, что наращивание ресниц опасно при любых заболеваниях глаз, признаках их воспаления и смене гормонального фона.

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«Если есть офтальмологические болезни, глаза часто слезятся и краснеют или чувствуется сухость и жжение, надо сначала лечиться. И уже только после терапии наводить красоту», — сказала врач.

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Офтальмолог подчеркнула, что состав клеевого состава, с помощью которого крепят ресницы, часто вызывает негативную реакцию организма. Она также посоветовала не наращивать ресницы во время менструации, беременности и при кормлении грудью.

После процедуры не стоит посещать сауну или баню, поскольку может возникнуть воспаление.