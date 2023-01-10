Здоровье 10 января 2023, 08:35 Офицер сообщил о десятках «пьяных обморожений» в рядах ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали с обморожениями

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Около сотни бойцов Вооруженных сил Украины госпитализировали из зоны проведения спецоперации с обморожениями, в том числе тяжелыми. Большинство из них оказались пьяны, некоторым ампутировали конечности. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих», — сообщил он со ссылкой на собственные источники.

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Врачи диагностировали у них обморожения разной степени, в том числе у 40% пациентов — тяжелой. По словам Марочко, им провели ампутации. Он добавил, что большую часть пострадавших привезли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Ранее мобилизованный солдат с позывным Слон рассказал, что ВСУ в Новый год активизировали нападения под Кременной и потеряли многих бойцов. Российские войска отбили попытку прорыва, несмотря на то, что украинские подразделения привлекли подготовленных заграницей наемников.