27 апреля 2023, 12:48
Офисным сотрудникам дали советы, чем правильно перекусывать
Диетолог Круглова: во время работы нужно выпивать стакан кефира или йогурта
Врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова в разговоре с изданием Life рассказала, что наиболее правильным и полезным перекусом для офисных работников будет кефир или йогурт.
По словам медика, перекусы позволяют снизить интенсивность голода, и таким образом человек сможет избежать набора лишних килограммов. Можно брать с собой на работу орехи, сухофрукты или свежие фрукты.
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В обеденный перерыв важно придерживаться метода тарелки, которая она наполовину заполнена овощами, на четверть — цельнозерновыми продуктами, а оставшаяся часть — нежирным белком, написало ИА Nation News.
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