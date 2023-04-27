Здоровье 27 апреля 2023, 12:48 Офисным сотрудникам дали советы, чем правильно перекусывать Диетолог Круглова: во время работы нужно выпивать стакан кефира или йогурта

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Врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова в разговоре с изданием Life рассказала, что наиболее правильным и полезным перекусом для офисных работников будет кефир или йогурт.

По словам медика, перекусы позволяют снизить интенсивность голода, и таким образом человек сможет избежать набора лишних килограммов. Можно брать с собой на работу орехи, сухофрукты или свежие фрукты.

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В обеденный перерыв важно придерживаться метода тарелки, которая она наполовину заполнена овощами, на четверть — цельнозерновыми продуктами, а оставшаяся часть — нежирным белком, написало ИА Nation News.