Одышку назвали «самым грозным симптомом» COVID-19

Одышка, которая началась на фоне других симптомов простуды, оказалась «самым грозным» проявлением COVID-19. Ее наличие — повод немедленного обращения за врачебной помощью.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в беседе с ТАСС, когда необходима консультация специалиста, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — подчеркнула она. При таких обстоятельствах нужно без промедления обратиться к специалисту за помощью и консультацией.

В период пандемии, добавила Пшеничная, респираторные симптомы, в том числе потеря обоняния, могут говорить о развитии COVID-19. Однако нельзя забывать: подобное сочетание клинических симптомов неспецифическое — оно встречается и при других заболеваниях.

Недавно в ВОЗ заявили, что нулевых пациентов с коронавирусом могло быть несколько. Не исключено, что инфекцию они подхватили в разное время и от разных переносчиков.

В России, по последним данным, выявили 2 114 502 случая COVID-19. Выздоровели уже 1 611 445 жителей страны, еще 36 540 человек скончались.