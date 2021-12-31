Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 впервые выявили в Израиле

Беременная израильтянка заболела ковидом и гриппом одновременно, это первый такой случай в еврейском государстве. Комбинация заболеваний в Израиле получила название «флурона», сообщило местное издание Yedioth Ahronoth.

Роженицу, которая заболела «флуроной», госпитализировали в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Оба теста у нее оказались положительными. Женщина не делала прививок. И при этом она в хорошем состоянии. Пациентку уже собрались выписывать.

Это первый задокументированный случай одновременного заболевания ковидом и гриппом в Израиле. Однако в Министерстве здравоохранения страны полагают, что этот случай не единичный и есть и другие пациенты, просто им не поставили диагноз.

Специалисты намерены изучить, может ли комбинация двух вирусов привести к более серьезному заболеванию. В случае с беременной израильтянкой все обошлось.

Заведующий отделением гинекологии, профессор Арнон Визницер заявил, что на самом деле таких случаев, как ему думается, больше, просто ковид обычно диагностируют первым.

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