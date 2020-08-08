Если неправильно использовать ежедневные линзы, повредится структура глаза, а это, в свою очередь приведет к болезненным состояниям в органе.

Врач перечислил правила, которые помогут не повредить глаз. Необходимо снимать линзы перед сном и постоянно брать новые. Иначе может развиться эрозия роговицы, которую придется лечить у офтальмолога.

При длительном использовании контактная линза изменяет сторону переднего отрезка глаза. Егоров сравнил этот процесс с мозолями на ногах, правда, только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом тоже происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды.

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа.

Ранее врачи посоветовали отказаться от ношения контактных линз, потому что они создают благоприятную среду для размножения бактерий. А коронавирус может передаваться через слизистую оболочку глаз.

Зато контактные линзы могут защитить от солнца. Для этого надо брать модели, на которые нанесены чувствительные к ультрафиолету красители.