facebook_pixel
    08 августа 2020, 13:54

    Одноразовые линзы могут «намозолить» глаза — офтальмолог

    Алена Макаренко

    Неправильное использование одноразовых линз может привести к «намозоливанию» глаз и болезненным ощущениям. Об этом предупредил Алексей Егоров — заведующий офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы. Его процитировало агентство «Москва».
    Одноразовые линзы могут «намозолить» глаза — офтальмолог

    Если неправильно использовать ежедневные линзы, повредится структура глаза, а это, в свою очередь приведет к болезненным состояниям в органе.

    Врач перечислил правила, которые помогут не повредить глаз. Необходимо снимать линзы перед сном и постоянно брать новые. Иначе может развиться эрозия роговицы, которую придется лечить у офтальмолога.

    При длительном использовании контактная линза изменяет сторону переднего отрезка глаза. Егоров сравнил этот процесс с мозолями на ногах, правда, только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом тоже происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды.

    Международный день офтальмологии отмечается 8 августа.

    Ранее врачи посоветовали отказаться от ношения контактных линз, потому что они создают благоприятную среду для размножения бактерий. А коронавирус может передаваться через слизистую оболочку глаз.

    Зато контактные линзы могут защитить от солнца. Для этого надо брать модели, на которые нанесены чувствительные к ультрафиолету красители.

    Новости SMI.FM