Однокомнатные квартиры разыграли среди привитых от коронавируса москвичей

Новый розыгрыш квартир провели в Москве среди сделавших прививку от коронавируса в период с 1 по 7 ноября. Победителя определяли при помощи зашифрованных записей и генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Победителей назвала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

«Первая квартира достается Наталье Николаевне — 3201. <…> Вторая квартира достается Вафе Фикретовне — 2443», — объявила она.

Участниками последнего розыгрыша стали почти 134 тысячи москвичей, поставивших первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 1 по 7 ноября.

Розыгрыш квартир проводится рамках программы «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Ее инициатором стала Московская торгово-промышленная палата при поддержке столичных застройщиков, которые предоставили 10 квартир. Розыгрыши недвижимости продлятся в российской столице до 21 ноября.