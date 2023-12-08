Важное 08 декабря 2023, 11:03 Одного из эвакуированных после стрельбы в Брянске подростков прооперируют в Москве Минздрав сообщил о проведении операции подростку после стрельбы в Брянске РИА «Новости»

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Один из эвакуированных пострадавших при стрельбе в Брянске перенесет хирургическое вмешательство после эвакуации в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Одному из эвакуированных в Москву подростков проводят необходимые оперативные вмешательства», — сказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

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По его словам, состояние обоих эвакуированных из Брянска оценили как тяжелое. В настоящее время с ними работают медики в Российской детской клинической больнице.

«Состояние троих пострадавших в Брянске средней тяжести, они остаются на стационарном лечении», — добавил Кузнецов.

В пресс-службе подчеркнули, что глава Минздрава Михаил Мурашко держит оказание помощи раненым подросткам на личном контроле.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла из дома отцовское помповое ружье и открыла огонь по школьницам. Пострадали пять человек, еще один погиб, а стрелявшая совершила самоубийство.

Ранее стало известно о задержании руководителя брянской ЧОП, которая осуществляла охрану учебного заведения.