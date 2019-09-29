Одно сердце на двоих. Как живут уникальные люди с двумя головами

Сиамским близнецам с двумя головами на одно тело очень сложно будет научиться ходить и совершать действия, связанные с координацией. При этом разделить детей нельзя, потому что не у всех органов есть пара. Об этом «360» рассказала эксперт по генетическим исследованиям Наталья Олефиренко, комментируя рождение сиамских близнецов на Украине.

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«Понять, что стало спусковым крючком, очень сложно. Это надо проводить очень детальный анализ состояния матери, ее беременности, проверять генетические сбои у родственников. Разделение в такой ситуации невозможно, потому что не все органы есть у каждой половинки. Что-то парное, а что-то — одно на двоих. Это не просто сросшаяся кожа», — рассказала «360» Олефиренко.

Она пояснила, что такие случаи, когда рождаются сиамские близнецы с одним телом, но двумя головами, не исключительны, но все-таки встречаются. В качестве примера она напомнила историю двух сестер-американок Эбигейл и Бриттани Хенсел. Сейчас им уже 29 лет, они живут настолько полноценной жизнью, насколько возможно, и даже играют в бейсбол.

«Сознание у каждого свое. Очень тяжело было научиться ходить. Там все очень сложно. Когда происходит разлаженность, сделать обычное движение для такой личности очень сложно. Но девочки в Америке научились. Там достаточно такая лояльная обстановка, публика. Социальное давление, по крайней мере, не очень видно, его скрывают так хорошо, что девочки его не испытывают», — отметила Олефиренко.

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Эксперт добавила, что генетические мутации случаются, и нет данные, что количество сиамских близнецов увеличивается, так что пока не стоит «бить в набат».

Сиамские близнецы с двумя головами и одним телом родились в украинских Черновцах 28 сентября. Врачи рассказали, что мать знала о мутации еще на ранних сроках беременности, но не стала делать аборт.