Одно из сел полностью заблокировали из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края полностью изолировали село Чумикан из-за распространения коронавируса. Его жителям запрещено покидать место жительства до прохождения двухнедельного карантина. В селе проживают около 1100 человек, оно расположено в 694 км от Хабаровска.

Как сообщается на сайте регионального правительства, распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярев. Оно вступает в силу в 00.00 часов 22 ноября. О том, сколько жителей сила были инфицированы, не сообщается.

До особого распоряжения в Чумикане также приостановлена деятельность всех магазинов, предприятий и точек общепита.

«Школьники Чумикана переводятся на дистанционное обучение. Для граждан старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. В связи с этим работающие пенсионеры смогут оформить больничный», — сказано в документе.

В конце сентября умерла вице-мэр Хабаровска Ирины Шапиро. У нее был диагностирован коронавирус.