Здоровье 06 декабря 2023, 09:38 Одним из последствий микоплазменной инфекции назвали тяжелую пневмонию Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может вызвать пневмонию РИА «Новости»

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Микоплазменная инфекция протекала у больных по-разному. Если у одних она проходила легко, то других доводила до пневмонии. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский назвал РИА «Новости» осложнения и симптомы болезни.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то — пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — сказал он.

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Диагностировать эту болезнь без лабораторных исследований очень сложно, заявил Вознесенский. По его словам, иногда врачи наблюдали признаки бактериальной инфекции и назначали антибиотики широкого спектра действия. Пациент даже не знал, что у него микоплазменная инфекция.

Среди основных симптомов заболевания специалист выделил повышение температуры тела, интоксикацию и боль в горле, а также кашель и заложенность носа. Пациенту становилось тяжело дышать.

Вспышки микоплазменной пневмонии зафиксировали в Китае, Франции, Дании и Нидерландах. В России зарегистрировали единичные случаи микоплазменной инфекции.