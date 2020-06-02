Одна из старейших жительниц Армении вылечилась от коронавируса

Врачи диагностировали у женщины двустороннее воспаление легких. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Пациентка больше недели провела в реанимации, написал сайт «Мир 24». Благодаря помощи медиков, женщина пошла на поправку. Последние два результата на коронавирус были отрицательными.

На данный момент 101-летняя жительница Армении выписана из больницы, она полностью здорова.