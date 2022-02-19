Один вид пыли назвали возможным виновником появления рака

Строительная пыль представляет серьезную опасность для здоровья человека. Оседая в легких, она может спровоцировать тяжелые болезни, в том числе и рак, заявил медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

Эксперт напомнил, что пыль относится к одним из наиболее распространенных аллергенов. А аллергии могут приводить к бронхиальной астме или атипичной пневмонии, написало РИА «Новости».

«Если говорить про рак легких, то уже давно установлена связь между раком легкого и частицами строительных материалов, в частности, искусственными минеральными волокнами», — сказал он.

Помимо этого, по словам Кондратьева, раздражение слизистых оболочек может оборачиваться хроническими ринофарингитом, бронхитом и обструктивной болезнью легких. ОБЛ особенно опасна, потому что разрушает легкие, ухудшает их функцию и даже может привести к инвалидности, предупредил эксперт.

Он добавил, что пыль с высоким содержанием диоксида кремния может вызвать рубцевание легких, то есть фиброз. Причем фиброгенное действие может развиваться медленно и человек сначала может не замечать проблем.