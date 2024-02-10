Здоровье 10 февраля 2024, 15:15 Один продукт на ночь избавит от жира — эндокринолог Эндокринолог Янг: сезонные корнеплоды на ужин избавят от жира и помогут уснуть piqsels

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Проблемы с лишним весом и даже сном поможет решить правильно питание. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что для хорошего самочувствия и избавления от жира нужно есть сезонные корнеплоды на ужин.

«Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон — бодрящий, без ночных пробуждений, добавляйте в ужин полезные углеводы», — написала она.

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Лишний вес и перебои со сном происходят из-за кортизола. Именно этот гормон зачастую мешает сбросить ненавистные килограммы, потому что вырабатывается на голод или при гипогликемии. В таком случае организм требует углеводов, но лучше не тешить его пирожными или макаронами. Отличным вариантом станут сезонные корнеплоды на ужин.

Ранее Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости различных витаминов, ведь это может привести к неврозу. Куда лучше и важнее создать оптимальные условия для правильного усвоения витаминов из пищи и добавок. Медик напомнила, что покупать витамины можно только после лабораторного подтверждения об их дефиците, а не по совету знакомых.