Один к трем и закусывать. Роспотребнадзор рассказал, как пить крепкое спиртное

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам разбавлять крепкий алкоголь, чтобы уменьшить вред, наносимый организму праздничными возлияниями.

Более крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, действует на организм чрезвычайно разрушительно, поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья Роспотребнадзор.

Эксперты службы уточнили, что «относительно безопасны» для здоровья человек 15 миллилитров в пересчете на чистый спирт. То есть, 150 миллилитров водки или половина бутылки вина. Они также посоветовали не пить на голодный желудок или запивать крепкий алкоголь газированными напитками. Из-за углекислого газа алкоголь быстрее попадет в кровь и опьянение наступит скорее.

Специалисты предложили закусывать выпитое и больше двигаться. Так спиртное быстрее выводится из организма.

Ранее медики посоветовали немедленно обращаться за помощью, если перебравший даже качественного алкоголя человек долго спит и не приходит в себя.