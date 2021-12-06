Один человек мог стать возможной причиной 90% случаев заражения «дельта»-штаммом в России. Исследование провел российский биолог, доктор наук Георгий Базыкин.

По его данным, источником всех заражений коронавирусом в прошлом году стал именно «дельта»-штамм варианта AY.122, завезенный в Россию весной. Об этом ученый сообщил в Facebook.

«Другие варианты „дельты“ завозились в Россию и немного раньше, и позже. Почему распространился именно AY.122? У нас нет оснований считать, что он чем-то отличается от другой „дельты“ по своим свойствам. По-видимому, дело в эффекте основателя», — сообщил он.

Он отметил, что лишь одному и из привезенных вариантов удалось сильно размножиться. Те варианты вируса, которые завозились позже, распространялись уже на фоне преобладающей «дельты» и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества.

Ранее стало известно, что появился новый штамм коронавируса, его назвали «омикроном». Он появился в Южной Африке. В России подтверждено два случая заражения им. Новый штамм может вытеснить полностью «дельту». Однако пока не известно, опаснее ли он «дельты» или нет, какова его патогенность. Если «омикрон» менее заразен, то, по мнению ученых, он поможет положить конец пандемии коронавируса в мире.