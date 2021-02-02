Онколог рассказал о связи между синтетической одеждой и развитием рака

Одежда из синтетических тканей может привести к раку. При изготовлении искусственной материи используется полиэстер. Он явлется разновидностью пластика.

В синтетической одежде содержится много химических веществ. Они повышают риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом заявил химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с Пятым каналом.

«Обычно для изготовления этой ткани добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами», — добавил Базылев.

Ученые до конца не изучили влияние синтетических тканей на организм человека, поэтому доказательств того, что ношение синтетической одежды повышает риск развития онкологического заболевания, нет. Однако Базылев призывает сократить в своем гардеробе количество синтетики и приобрести постельное белье из натуральных тканей.