Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что фрукты и овощи помогают очистить кишечник

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендовал включить фрукты и овощи в ежедневный рацион, так как они улучшают работу ЖКТ. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Он отметил, что клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах помогает очистить кишечник. Кроме того, важно следить и за водным балансом в организме.

«Они соскребают со стенок кишечника все лишнее, обеспечивают нормальный объем стула, стимулируют перистальтику и поддерживают рост хороших микробов», — объяснил Вялов принцип работы клетчатки в организме.