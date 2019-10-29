Очереди к врачам в Подмосковье стали меньше благодаря цифровизации

Московская область занята цифровизацией системы здравоохранения. Многие процессы уже оцифрованы. Благодаря этому, к примеру, очереди к специалистам сократились.

О работе в сфере здравоохранения рассказал на очередном заседании регионального правительства в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что ситуация изменилась к лучшему. Люди теперь меньше времени проводят в очередях на прием к врачам.

«У нас ведется большая работа по оцифровке, компьютеризации поликлиник, стационаров. Это позволяет своевременно поставлять медикаменты и практически ликвидировать очереди к узким специалистам», — рассказал губернатор.

Он заметил, что вопрос требует особого внимания отраслевого министра и глав на местах.

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«Когда руководитель территории уделяет внимание, заботится о врачах, о привлечении врачей, система работает хорошо и выглядит стабильно», — заключил Воробьев.

Губернатор напомнил, что Московская область в этом году закупит новое «тяжелое» медицинское оборудование. Все мероприятия по этому направлению должны быть проведены в срок.

Воробьев напомнил, что на этой неделе состоится заседание президиума Государственного совета, посвященное теме здравоохранения, под председательством президента России Владимира Путина. Подмосковье традиционно уделяет большое внимание этому вопросу.