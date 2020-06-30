«Очень хорошо, что заранее выяснили». Вирусолог — о новом штамме свиного гриппа
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что китайские исследователи обнаружили новый вирус свиного гриппа, который способен вызвать пандемию.
«Этот вирус еще не проник в популяцию человека, и очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию», — заметил специалист.
По его словам, после нынешней пандемии медицина гораздо лучше готова к подобным ситуациям. Он заметил, что успехи, которых добились специалисты в борьбе с коронавирусом, дали толчок к последующему развитию.