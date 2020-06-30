«Этот вирус еще не проник в популяцию человека, и очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию», — заметил специалист.

По его словам, после нынешней пандемии медицина гораздо лучше готова к подобным ситуациям. Он заметил, что успехи, которых добились специалисты в борьбе с коронавирусом, дали толчок к последующему развитию.