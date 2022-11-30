Здоровье 30 ноября 2022, 23:29 Очаги менингита в Подмосковье локализовали Роспотребнадзор Московской области: очаги менингита в Подмосковье локализованы РИА «Новости»

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Региональное управление Роспотреднадзора заявило, что очаги менингита в Подмосковье локализованы. В ведомстве сообщили, что вспышку менингококковой инфекции зафиксировали в Истре.

Всего обнаружили пять очагов менингита среди работников склада Ozon — там, где они жили и работали.

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«Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования. Все они были взяты под контроль специалистов», — уточнили в ведомстве.

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Уже несколько дней появляется информация о массовых заражениях менингитом в Подмосковье.

30 ноября в посольстве Белоруссии заявили, что 12 граждан республики попали в больницу с подозрением на менингит. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. Двое оказались здоровы. Также, по неподтвержденной информации, посольства, один человек скончался.

В понедельник, 28 ноября, родственники работников подмосковного склада OZON заявили о более чем 30 заболевших. Они рассказали, что зараженные жили в общежитии Нахабино по четыре-пять человек в комнате. Думая, что головные боли и кашель, это симптомы простуды, сотрудники продолжали выходить на смены.

Представитель компании подтвердила, что среди сотрудников выявлили несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Но о массовой заболеваемости, по ее словам, речи не идет.