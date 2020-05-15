    15 мая 2020, 18:49

    Очаг заражения коронавирусом зарегистрировали в киевском интернате для девочек

    Анастасия Кременчугская

    Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в киевском интернате для девочек. COVID-19 подтвердился у 53 учениц. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Виталий Кличко, мэр Киева, заявил о том, что учебное заведение закрыто на карантин, написало ИА Nation News.

    В общей сложности текст на коронавирус дал положительный результат у 81 человека из пансионата. 53 из них - воспитанницы интерната. Состояние учениц удовлетворительное.