Очаг заражения коронавирусом зарегистрировали в киевском интернате для девочек
Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в киевском интернате для девочек. COVID-19 подтвердился у 53 учениц. Об этом сообщило РИА «Новости».
Виталий Кличко, мэр Киева, заявил о том, что учебное заведение закрыто на карантин, написало ИА Nation News.
В общей сложности текст на коронавирус дал положительный результат у 81 человека из пансионата. 53 из них - воспитанницы интерната. Состояние учениц удовлетворительное.