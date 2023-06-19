Здоровье 19 июня 2023, 23:24 Очаг заболевания корью выявили в Курской области Очаг заболевания корью среди евангельских христиан-баптистов выявили в Курской области Pxhere

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Очаг кори выявили в общине евангельских христиан-баптистов в Курской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий в ходе выступления на оперативном совещании в правительстве. Видеозапись совещания опубликована в сообществе «Курская область» во «Вконтакте».

«К сожалению, они все были не привиты от кори. Сейчас мы работаем в этом очаге. Спасибо, что они принимают участие и откликнулись на эту проблему сознательно. Наши медработники прививают тех, кто не привит, и госпитализируют тех, у кого есть явные признаки кори», — сказал Белостоцкий.

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Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин заявлял, что с 10 по 15 июня это заболевание выявили у 21 человека, в том числе у 13 детей, отмечала «Курская правда».

Как уточнял Климушкин, все заболевшие контактировали с лицом, у которого корь была подтверждена лабораторно. Экстренное извещение о подозрении на корь получили еще в конце мая, тогда же начали противоэпидемические мероприятия. Однако, как отметил Климушкин, заболевший скрывал свои контакты и не давал медикам необходимую информацию.

В начале июня в Академическом музыкальном училище при московской государственной консерватории имени Чайковского ввели карантин из-за вспышки кори. Студентам, у которых нет прививок от кори, из-за карантина позволили перенести сдачу экзаменационной сессии.