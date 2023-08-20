Здоровье 20 августа 2023, 23:51 Очаг сибирской язвы выявили под Воронежем Режим ЧС ввели в районе Воронежской области из-за сибирской язвы РИА «Новости»

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Очаг сибирской язвы зафиксировали в Панинском районе Воронежской области. После этого власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба администрации района.

«В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района ввели режим чрезвычайной ситуации», — указали в сообщении.

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Согласно указу губернатора Воронежской области Александра Гусева, в районе ввели запрет на посещения посторонними лицами, ввоз, вывоз и убой восприимчивых к сибирской язве животных. Также запрещено вывозить корма и охотиться на восприимчивых к заболеванию животных.

Очаг обнаружили в личном подобном хозяйстве села Красные холмы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года.

В конце июня Роспотребнадзор зафиксировал в Туве пять случаев заражения сибирской язвой. Противоэпидемический отряд обработал 39 тысяч квадратных метров территории.