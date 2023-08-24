Здоровье 24 августа 2023, 10:13 Очаг африканской чумы свиней нашли в Приморье Россельхознадзор: очаг африканской чумы свиней нашли в Приморье Приморское межрегиональное управление РСХН

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Специалисты зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе Приморского края. Об этом заявили представители Россельхознадзора в регионе, написал ТАСС.

«Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 23 августа 2023 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Пограничного района», — заявили они.

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По их словам, ДНК африканской чумы свиней обнаружили в исследованных образцах патологического материала, который взяли у трупа дикого кабана. Животное нашли около горы Андреев-Камень в Пограничном районе. Сейчас на этой территории начал действовать карантин.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зарегистрировали в Южной Африке в 1903 году. Вирус не несет опасности для человека, но он угрожает жизням домашних и диких свиней. Болезнь быстро распространяется среди зверей и наносит вред сельскому хозяйству.