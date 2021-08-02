Обстоятельства вакцинации умершей в Краснодарском крае семьи проверят

Патологоанатомическую экспертизу назначили в Краснодарском крае после смерти семьи якобы после прививки от коронавируса. Все обстоятельства вакцинации проверит краевой Минздрав. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она пояснила, что сейчас специалисты регионального министерства здравоохранения проверяют все обстоятельства, при которых семья получила прививку. Также эксперты ознакомятся с данными по состоянию здоровья.

«Далее мы должны получить патологоанатомическую экспертизу, по которой будет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию», — пояснила Анна Минькова.

Вице-губернатор добавила, что пока нет никаких решений о судьбе девочки, которая осталась без родителей. Минькова подчеркнула, что у ребенка есть прямые родственники. В случае необходимости помощь сироте окажут в полном объеме.

Вице-губернатор Краснодарского края подчеркнула, что выводы о причинах смерти семьи делать рано. Проверки случившегося ведет Росздравнадзор.

В СМИ появилась информация, что в Краснодарском крае четыре члена семьи умерли спустя более недели после прививки от коронавируса. РИА «Новости» со ссылкой на источник в краевых органах здравоохранения уточнило, что бабушка и родители девочки получили только одну дозу вакцины. Процесс прервали, так как у них подтвердилось заражение коронавирусом. Также собеседник уточнил, что у погибших были тяжелые соматические расстройства. Речь идет о сахарном диабете и болезни почек, при которой проводят процедуру гемодиализа. Связь смертей с прививкой он исключил.