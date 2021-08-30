В рамках акции «Волна здоровья», которую проводят в России уже 15 лет, медики помогли тысячам детей с разными заболеваниями. Об этом рассказал врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

«„Волна здоровья“ доказала свою актуальность и право на существование, она расширяется. <…> Сейчас это многопрофильная клиника, я имею в виду теплоход, который отправится. Обычно в этой акции участвуют шесть-восемь федеральных медицинских центров. На сегодня в рамках „Волны здоровья“ получили консультации и пролечены тысячи детей с разными заболеваниями», — сказал Бокерия.

Врач добавил, что за 15 лет десятки тысяч медиков приняли участие в семинарах и мастер-классах, а сотни тысяч простых россиян поучаствовали в фестивалях здорового образа жизни. Бокерия напомнил, что в этом году «Волна здоровья» — теплоходный тур по Волге и Каме с участием ведущих специалистов-медиков — пройдет с 5 по 13 сентября. Во время проведения акции презентуют два проекта: «Человек идущий» и «Здоровый муниципалитет».

В конце апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил Лео Бокерию почетным гражданином региона. Глава Подмосковья напомнил о вкладе, который врач внес в жизнь страны и области.