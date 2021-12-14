Обсерватор для пациентов с «омикроном» открыли в Пермском крае

В Перми открылось обсервационное отделение для пациентов с новым штаммом «омикрон». Оно функционирует при клинической больнице № 4 и включает в себя 40 коек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской минздрав.

Открытие обсерватора прошло 13 декабря. По данным пермского минздрава, в отделение будут направлять только пациентов с выявленными на это показаниями.

Также в региональном ведомстве напомнили, что в настоящее время граждане, прибывающие из республик Ботсвана, Зимбабве. Королевства Лесото, а также из Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании Эсвантини, ЮАР и Гонконга, обязаны проходить 14-дневный карантин.

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший обозначение B.1.1.529, выявили в ноябре у заболевших в Ботсване и ЮАР. Как отмечают специалисты, данный штамм отличается примерно тридцатью мутациями в S-белке, который необходим для заражения клеток инфекцией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что жизни пациентов, заразившихся штаммом «омикрон» и находящихся в России, ничто не угрожает. Среди заболевших много людей с уже приобретенным иммунитетом к «омикрону». При этих условиях COVID-19 протекает либо без каких-либо симптомов, либо с незначительными клиническими проявлениями.

Сообщалось, что штамм «омикрон» в настоящее время выявлен у 16 из 177 россиян, которых взяли под наблюдение после возвращения из-за границы