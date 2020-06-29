Общий анализ крови подорожал на 21% в России

Отмечается, что в мае 2015 года анализ крови для россиян стоил примерно 325 рубля, в 2020 году — 393 рубля. Стоимость анализа увеличилась на 21%.

Дешевле всего сдавать общий анализ крови в Чувашии — там он обойдется в 189 рублей. Самым же дорогим в этом плане регионом оказалась Чукотка. Там придется заплатить 1 709 рублей.

Как отмечают медики, сдать общий анализ крови можно самостоятельно и без какого-либо направления от врача. Но специалисты не рекомендуют так делать.

В первую очередь потому, что некоторые люди, когда видят даже небольшое отклонение от нормы, начинают ставить себе диагноз самостоятельно и еще больше вредить здоровью. По словам Ирины Ярцевой, врача-терапевта, делать это категорически запрещается.

Она также отметила, что некоторые лаборатории могут специально менять показания.

«Иногда лаборатории специально немного изменяют референтные значения, чтобы показатели анализа пациента попадали в „красную зону“. Они знают, что это оказывает психологические воздействие на людей и иногда подвигает их сдать анализ повторно», — поделилась специалист.