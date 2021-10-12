Смоленская область и Коми введут QR-коды для посещения общественных мест

Российские регионы продолжают вводить ограничения в связи с ростом заражений коронавирусом. Смоленская область объявила об обязательном использовании QR-кодов для посетителей торговых центров с 13 октября. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.

С 25 октября без QR-кода о вакцинации или антителах после перенесенной инфекции для жителей региона будут недоступны салоны красоты, бани, фитнес-клубы, кафе и рестораны.

Кроме того, вводится запрет на работу фуд-кортов, а также буфетов на вокзалах и автостанциях. Выдавать заказы эти организации могут только на вынос. С 6:00 до 23:00 ограничили работу кафе и ресторанов.

Запретили массовый допуск жителей в здание правительства региона. Попасть туда можно только по предварительной записи.

Система QR-кодов в Республике Коми начнет действовать с 21 октября. Предъявить электронный сертификат о вакцинации или перенесенной инфекции нужно посетителям спортивных и культурных мероприятий.

Кинотеатры, клубы и концертные залы могут заполняться только на половину. С 21 октября такие ограничения введут в отношении спортивных клубов и стадионов. Полная заполняемость возможна только при условии, если у всех посетителей есть QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

Обязательную вакцинацию для сотрудников здравоохранения, образования, общепита, торговли, бытового обслуживания и транспорта ввели в Краснодарском крае. Сделать прививки должны не менее 80% от общего числа сотрудников каждой организации.

Кроме того, в список для обязательной вакцинации добавили студентов колледжей и вузов старше 18 лет, госслужащих и таможенников.

Первый компонент вакцины участники прививочной кампании должны получит до 15 ноября. Крайний срок для поставки второго компонента — 15 декабря.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 973 человека. Полностью выздоровели 20 706 пациентов.