Здоровье 06 сентября 2023, 17:30 Общественник Крупнов рассказал, что Москва и Кавказ лидируют по долголетию из-за питания и образа жизни

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Долголетие человека во многом связано с тем, какой образ жизни ведет человек и чем он питается. Об этом ИА НСН рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Именно поэтому в Москве, Ингушетии и Дагестане средний возраст людей превысил 78 лет. Жители этих регионов, как правило, внимательнее и осторожнее относятся к своему здоровью, правильнее питаются и заботятся о себе.

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«Что же касается народов Кавказа, здесь тоже важную роль играют вопросы питания, климат, знаменитое кавказское долголетие плюс малоэтажное расселение», — объяснил эксперт.

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