Здоровье 15 декабря 2023, 12:33 Общественная Служба Новостей: в кремах должны содержатся гидрофиксаторы, кислоты, пантенол, витамины Е и А

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В защитных кремах, которые спасают кожу от сухости зимой, должны содержатся не только гидрофиксаторы и кислоты, но и пантенол, витамины Е и А, экстракт алоэ и полисахариды. Об этом написала Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Как уточнило «АБН24», в холодное время года не стоит пользоваться скрабами и глиной. Лучше всего очищать кожу от загрязнений энзимным пилингом. Дома следует поставить увлажнитель воздуха, а за полчаса перед выходом на улицу — нанести на лицо крем с SPF.