Здоровье 29 ноября 2023, 12:01 Общественная служба новостей: употребление помидоров улучшает здоровье кожи

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Наличие в рационе помидоров очень важно, потому что улучшает здоровье кожи и положительно влияет на работу сердца. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Благодаря содержащемуся в томатах ликопину кожа становится более защищенной от солнца и ожогов летом. Что, в свою очередь, предотвращает раннее старение. Кроме того, в помидорах есть мощный антиоксидант — витамин С. Он помогает коже справлять с плохой экологической обстановкой.

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