Здоровье 01 апреля 2024, 17:50 Общественная Служба Новостей: суточная норма кофеина не должна превышать 400 миллиграммов

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Нельзя точно определить, сколько чашек кофе можно выпивать в день, потому что многое зависит от сорта или вида напитка. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Однако можно сказать, что есть установленная суточная норма кофеина, которая не должна превышать 400 миллиграммов. Другими словами, в эквиваленте эспрессо — это от трех до пяти чашек. Однако важно прислушивать к собственным реакциям организма. Если уже первая чашка вызывает тахикардию, то от кофе лучше отказаться.

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