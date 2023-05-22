Здоровье 22 мая 2023, 17:55 Общественная служба новостей: сухая и шелушащаяся кожа указывает на дефицит кальция в организме

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Сухая кожа, склонная к псориазу и экземам, может указывать на нехватку кальция в организме. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Отмечается, что дефицит микроэлемента негативно влияет на нервную систему человека. Также кальций задействован в работе иммунной системы и помогает организму бороться с вирусами.

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Как сообщил «Север-пресс», на нехватку минерала укажут мышечные судороги и бессонница, устранить дефицит кальция можно благодаря сбалансированному питанию.