Здоровье 21 ноября 2023, 19:04 Общественная Служба Новостей: повышенная слезоточивость в мороз указывает на синдром сухого глаза

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Сильное слезотечение в морозную погоду может сигнализировать о наличии у человека синдрома сухого глаза. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Глаза сильно сохнут зимой из-за повышенной концентрации автомобильных выхлопов. Для защиты роговицы и избавления от слезоточивости врачи выписывают пациентам специальные капли. Также недуг может появиться на фоне недостатка витаминов в осенне-зимний период.

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Кроме того, подобная реакция в морозную погоду может быть врожденной патологией и возникать при нарушениях проводимости слезоносового канала.