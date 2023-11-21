21 ноября 2023, 19:04
Общественная Служба Новостей: повышенная слезоточивость в мороз указывает на синдром сухого глаза
Сильное слезотечение в морозную погоду может сигнализировать о наличии у человека синдрома сухого глаза. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Глаза сильно сохнут зимой из-за повышенной концентрации автомобильных выхлопов. Для защиты роговицы и избавления от слезоточивости врачи выписывают пациентам специальные капли. Также недуг может появиться на фоне недостатка витаминов в осенне-зимний период.
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Кроме того, подобная реакция в морозную погоду может быть врожденной патологией и возникать при нарушениях проводимости слезоносового канала.
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