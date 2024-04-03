Здоровье 03 апреля 2024, 12:13 Общественная Служба Новостей: минеральная вода повышает уровень гемоглобина в крови и укрепляет нервную систему

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Минеральная вода имеет большую пользу для организма, она повышает уровень гемоглобина в крови, восстанавливает кислотно-щелочной баланс и укрепляет нервную систему. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

К очевидным плюсам напитка относится его состав. В минеральную воду входит магний — элемент, который отвечает за стрессоустойчивость. Пить минеральную воду важно и пациентам с заболеваниями почек.

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Минеральная вода снижает «плохой» холестерин, участвует в метаболизме глюкозы, а также нормализует артериальное давление.