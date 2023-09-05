Здоровье 05 сентября 2023, 13:55 Общественная Служба Новостей: головные боли и сонливость указывают на ослабленный иммунитет

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Основными признаками ослабленного иммунитета являются головные боли, сильная сонливость и повышенная утомляемость. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Также ослабление защитных функций организма сопровождается частыми простудами, эмоциональной нестабильностью, плохим состоянием ногтей и волос.

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Отмечается, что укрепить иммунитет помогут активный образ жизни, качественный сон и правильное питание. Кроме того, поддержать иммунную систему можно благодаря своевременной вакцинации, сообщили «Дни.ру».