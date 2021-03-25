Общее число заболевших ковидом в России приблизилось к 4,5 миллиона

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 9221 человека, выздоровел за это время — 10 881, умерли — 393. Всего с начала пандемии в стране вирусом заразились 4 492 692 россиянина.

Также за этот период болезнь поборол 4 109 281 пациент, скончались — 96 612. Врачи сделали уже более 118 миллионов ПЦР-тестов. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

В Москве за сутки ковидом заболели 1787 жителей — прирост составил почти 25% по сравнению со вчерашними показателями. Выписались из больниц за это время — 1722, погибли — 49, что на 7,5% меньше.

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 804 горожан — показатель почти не изменился. Выздоровели и выписались — 1273, умерли — 37, прирост составил 5,7% по сравнению со средой.

В Московской области за минувшие 24 часа зафиксировали 540 новых случаев заражения коронавирусом — здесь тоже показатель сильно не изменился. Выздоровели за этот период 505 человек, погибли — 37, что на 54,2% больше, чем 25 марта.

В Ненецком автономном округе за сутки заразились только три человека, в Чукотском автономном округе — один.