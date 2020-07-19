Общее число погибших от COVID-19 в Москве приблизилось к 4300

За последние сутки в столице умерли еще 14 пациентов с положительным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом пневмония. Общее число умерших выросло с 4285 до 4299 пациентов.

По данным московского оперштаба по контролю за коронавирусом, в столице на утро 18 июля всего было выявлено почти 233 случая заражения. Вылечились и выписались из больниц свыше 170 тысяч человек. Зарегистрировано 578 новых случаев инфицирования.

Последний месяц число новых заболевших еженедельно уменьшается в среднем на 15%. Среднесуточный темп прироста составил 1,5%.

В мире от последствий COVID-19 умерли примерно 600 тысяч человек. Обще число зараженных с начала пандемии перевалила за 14 миллионов пациентов. В России было зарегистрировано 765 437 случаев, из них выздоровели 546 863 человека, 12 247 пациентов умерли.